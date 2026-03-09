CINECO UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CINECO UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 21:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Projection du film Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Durée 2h42min Genre Action, Comédie Origine Etats-Unis (VO)

Projection du film Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson, jeudi 11 juin à 21h , à la salle polyvalente.

Durée 02h42min Genre Action, Comédie Origine Etats-Unis (VO)

Synopsis:

Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société, avec sa fille Willa , indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé… .

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie

English :

Screening of Paul Thomas Anderson’s One battle after another . Running time: 2h42min Genre: Action, Comedy Origin: USA (VO)

