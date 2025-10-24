CINÉCO UNE GUITARE À LA MER Ispagnac

CINÉCO UNE GUITARE À LA MER Ispagnac vendredi 24 octobre 2025.

CINÉCO UNE GUITARE À LA MER

Salle multimédia, mairie Ispagnac Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

C’est l’histoire d’une fouine qui voudrait vivre comme elle l’entend aller de ferme en ferme, jouer de la musique et vendre quelques cravates par-ci, par-là. Mais les animaux des alentours se montrent rarement accueillants… Et si le bonheur c’était de trouver un ami pour jouer de la guitare au coin du feu ?

Diffusion du film « Une guitare à la mer » de Roze Sophie Sortie en 2025 Animation, tout Public France (VF)

Un programme de trois courts métrages À partir de 4 ans. Ce film a reçu le soutien et le coup de cœur de l’AFCAE Jeune Public. C’est l’histoire d’une fouine qui voudrait vivre comme elle l’entend aller de ferme en ferme, jouer de la musique et vendre quelques cravates par-ci, par-là. Mais les animaux des alentours se montrent rarement accueillants… Et si le bonheur c’était de trouver un ami pour jouer de la guitare au coin du feu ? C’est l’histoire d’un garçon qui rencontre un tout petit monstre par une nuit de pleine lune. C’est aussi l’histoire d’une famille de capybaras et d’un poussin qui n’auraient jamais dû se rencontrer. Ces histoires, ce sont avant tout des fables sur le bonheur d’être ensemble.

Séance précédée d’un gouter et d’un atelier. .

Salle multimédia, mairie Ispagnac 48320 Lozère Occitanie

English :

This is the story of a weasel who would like to live her own life: going from farm to farm, playing music and selling a few ties here and there. But the local animals are rarely welcoming? And what if happiness meant finding a friend to play guitar by the fire?

German :

Es ist die Geschichte eines Wiesels, das gerne so leben würde, wie es will: von Hof zu Hof ziehen, Musik machen und hier und da ein paar Krawatten verkaufen. Doch die Tiere in der Umgebung sind nicht gerade gastfreundlich Was wäre, wenn das Glück darin bestünde, einen Freund zu finden, mit dem man am Lagerfeuer Gitarre spielen kann?

Italiano :

Questa è la storia di una donnola che vuole vivere la sua vita: andare di fattoria in fattoria, suonare e vendere qualche cravatta qua e là. Ma gli animali del luogo sono raramente accoglienti? E se la felicità significasse trovare un amico con cui suonare la chitarra accanto al fuoco?

Espanol :

Esta es la historia de una comadreja que quiere vivir su propia vida: ir de granja en granja, tocar música y vender algunas corbatas aquí y allá. Pero los animales del lugar rara vez son acogedores? ¿Y si la felicidad significara encontrar un amigo para tocar la guitarra junto al fuego?

L’événement CINÉCO UNE GUITARE À LA MER Ispagnac a été mis à jour le 2025-09-18 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes