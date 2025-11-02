CINÉCO UNE GUITARE À LA MER Villefort

CINÉCO UNE GUITARE À LA MER

33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Le Foyer rural de Pourcharesses-Villefort propose une projection du film Une guitare à la mer

Durée 00h56min Genre Animation Tout Public

Un programme de trois courts métrages À partir de 4 ans.

6€/séance 4€/séance tarif réduit

Durée 00h56min Genre Animation Tout Public France (VF) De Roze Sophie

Un programme de trois courts métrages À partir de 4 ans. Ce film a reçu le soutien et le coup de cœur de l’AFCAE Jeune Public. C’est l’histoire d’une fouine qui voudrait vivre comme elle l’entend aller de ferme en ferme, jouer de la musique et vendre quelques cravates par-ci, par-là. Mais les animaux des alentours se montrent rarement accueillants… Et si le bonheur c’était de trouver un ami pour jouer de la guitare au coin du feu ? C’est l’histoire d’un garçon qui rencontre un tout petit monstre par une nuit de pleine lune. C’est aussi l’histoire d’une famille de capybaras et d’un poussin qui n’auraient jamais dû se rencontrer. Ces histoires, ce sont avant tout des fables sur le bonheur d’être ensemble.

33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 contact@frpv48.fr

English :

The Foyer rural de Pourcharesses-Villefort proposes a screening of the film Une guitare à la mer

Running time: 00h56min Genre: Animation All Audiences

A program of three short films ? Ages 4 and up.

6 session 4 session reduced price

German :

Das Foyer rural von Pourcharesses-Villefort bietet eine Vorführung des Films Une guitare à la mer an

Dauer 00h56min Genre Animation Für alle Altersgruppen

Ein Programm aus drei Kurzfilmen ? Ab 4 Jahren.

6?/Sitzung 4?/Sitzung ermäßigter Tarif

Italiano :

Il Foyer rural de Pourcharesses-Villefort propone la proiezione del film Une guitare à la mer (Una chitarra in mare)

Durata: 00h56min Genere: Animazione Per tutti i tipi di pubblico

Un programma di tre cortometraggi ? A partire dai 4 anni.

6 sessione 4 sessione tariffa ridotta

Espanol :

El Foyer rural de Pourcharesses-Villefort ofrece la proyección de la película Une guitare à la mer (Una guitarra en el mar)

Duración: 00h56min Género: Animación Todos los públicos

Un programa de tres cortometrajes ? A partir de 4 años.

6 sesión 4 sesión tarifa reducida

