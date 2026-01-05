CINÉCO VALEUR SENTIMENTALE Pied-de-Borne

CINÉCO VALEUR SENTIMENTALE

Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Projection du film Valeur sentimentale de Joachim Trier. Durée 2h15min Genre Comédie dramatique Origine France (VO)

Projection du film Valeur sentimentale de Joachim Trier

Sortie en 2025

Durée 02h15min

Genre Comédie dramatique

Origine France (VO)

Synopsis

Agnes et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Il propose alors le rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant des souvenirs de famille douloureux. .

Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie

English :

Screening of Joe Dante’s Valeur sentimentale . Running time: 2h15min Genre: Comedy drama Origin: France (VO)

