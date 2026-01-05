CINÉCO VALEUR SENTIMENTALE Pied-de-Borne
CINÉCO VALEUR SENTIMENTALE Pied-de-Borne dimanche 18 janvier 2026.
CINÉCO VALEUR SENTIMENTALE
Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Projection du film Valeur sentimentale de Joe Dante. Durée 2h15min Genre Comédie dramatique Origine France (VO)
Projection du film Valeur sentimentale de Joachim Trier
Sortie en 2025
Durée 02h15min
Genre Comédie dramatique
Origine France (VO)
Synopsis
Agnes et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Il propose alors le rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant des souvenirs de famille douloureux. .
Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of Joe Dante’s Valeur sentimentale . Running time: 2h15min Genre: Comedy drama Origin: France (VO)
L’événement CINÉCO VALEUR SENTIMENTALE Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-01-02 par 48-OT Mont Lozere