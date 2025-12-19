CINÉCO VIE PRIVÉE Ciné Théâtre La Forge Villefort

CINÉCO VIE PRIVÉE

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 20:30:00

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Lilian Steiner est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort de l’une de ses patientes, elle se persuade qu’il s’agit d’un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête.

Diffusion du film Vie privée sortie en 2025 01h40min Comédie dramatique France (VF)

De Rebecca Zlotowski avec Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira

Lilian Steiner est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort de l’une de ses patientes, elle se persuade qu’il s’agit d’un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête. .

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lilian Steiner is a renowned psychiatrist. When she learns of the death of one of her patients, she is convinced it is murder. Disturbed, she decides to investigate.

L’événement CINÉCO VIE PRIVÉE Villefort a été mis à jour le 2025-12-19 par 48-OT Mont Lozere