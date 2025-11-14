Cin’éco Women don’t cycle Saint-Vallier
Cin’éco Women don’t cycle Saint-Vallier vendredi 14 novembre 2025.
Cin’éco Women don’t cycle
Ciné Galaure Saint-Vallier Drôme
Tarif : – – 6.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Rendez-vous pour un nouveau Cin’éco en partenariat avec l’association Station V.
Au programme cette fois-ci… le documentaire WOMEN DON’T CYCLE.
Ciné Galaure Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr
English :
Rendezvous for another Cin’éco in partnership with the association Station V.
On the program this time… the documentary WOMEN DON’T CYCLE.
German :
Treffen Sie sich zu einem neuen Cin’éco in Partnerschaft mit dem Verein Station V.
Auf dem Programm steht dieses Mal… der Dokumentarfilm WOMEN DON’T CYCLE.
Italiano :
Unisciti a noi per un altro Cin’éco in collaborazione con l’associazione Station V.
In programma questa volta… il documentario WOMEN DON’T CYCLE.
Espanol :
Acompáñenos en otro Cin’éco en colaboración con la asociación Station V.
En el programa esta vez… el documental WOMEN DON’T CYCLE.
