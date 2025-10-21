Cinéconcert « La taupe aime la nature » Espace La Garenne Missillac

Cinéconcert « La taupe aime la nature »

Espace La Garenne 9 rue Saint Charles Missillac Loire-Atlantique

Le duo musical Bleu Pétrole, basé en Brière, propose une création jeune public autour de trois de courts métrages de La petite taupe, grand classique du dessin animé tchèque des années 70.

Avec leurs instruments acoustiques (guitares folk et flamenca, percussions espagnoles et argentine, mandoline-bouzouki, violon et setâr iranien), ils suivent les aventures de la petite taupe et de ses ami.e.s qui cherchent à protéger leur environnement naturel.

Espace la Garenne 06 82 44 49 03 .

Espace La Garenne 9 rue Saint Charles Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

