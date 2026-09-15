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AGENDA · Jonzac

CinéConférence Altaïr – Le triangle d’or Cinéma Familia de Jonzac Jonzac

jeudi 3 décembre 2026 · Cinéma Familia de Jonzac · Jonzac

Informations pratiques

Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
jeudi 3 décembre 2026
Lieu
Cinéma Familia de Jonzac
Adresse
1 rue Saint Gervais
Ville
17500 Jonzac
Département
Charente-Maritime
Tarif
4.8 4.8 4.8 Tarif réduit

Jonzac

CinéConférence Altaïr – Le triangle d’or

Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 4.8 – 4.8 – 4.8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03
fin : 2026-12-03

Date(s) :
2026-12-03

Le cinéma de Jonzac projette une série de documentaires sur le thème du voyage et des cultures étrangères. Un jeudi / mois, évadez-vous sans prendre l’avion.
Triangle d’or, les minorités montagnardes – les Humanités arc-en-ciel – Film de Patrick Bernard.
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Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 99 45  les-bonimenteurs@orange.fr

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English :

The Jonzac Movie Theater is screening a series of documentaries on the themes of travel and foreign cultures. One Thursday a month, escape without getting on a plane.
Golden Triangle: Mountain Minorities—Rainbow Humanities—A film by Patrick Bernard.

L’événement CinéConférence Altaïr – Le triangle d’or Jonzac a été mis à jour le 2026-09-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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