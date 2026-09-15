CinéConférence Altaïr – Le triangle d’or Cinéma Familia de Jonzac Jonzac
jeudi 3 décembre 2026 · Cinéma Familia de Jonzac · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
CinéConférence Altaïr – Le triangle d’or
Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 4.8 – 4.8 – 4.8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03
fin : 2026-12-03
Date(s) :
2026-12-03
Le cinéma de Jonzac projette une série de documentaires sur le thème du voyage et des cultures étrangères. Un jeudi / mois, évadez-vous sans prendre l’avion.
Triangle d’or, les minorités montagnardes – les Humanités arc-en-ciel – Film de Patrick Bernard.
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Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 99 45 les-bonimenteurs@orange.fr
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English :
The Jonzac Movie Theater is screening a series of documentaries on the themes of travel and foreign cultures. One Thursday a month, escape without getting on a plane.
Golden Triangle: Mountain Minorities—Rainbow Humanities—A film by Patrick Bernard.
L’événement CinéConférence Altaïr – Le triangle d’or Jonzac a été mis à jour le 2026-09-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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