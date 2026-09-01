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AGENDA · Jonzac

CinéConférence Altaïr – Nouvelle-Zélande Cinéma Familia de Jonzac Jonzac

jeudi 24 septembre 2026 · Cinéma Familia de Jonzac · Jonzac

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Cinéma Familia de Jonzac
Adresse
1 rue Saint Gervais
Ville
17500 Jonzac
Département
Charente-Maritime
Tarif
4.8 4.8 4.8 Tarif réduit

Jonzac

CinéConférence Altaïr – Nouvelle-Zélande

Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 4.8 – 4.8 – 4.8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Le cinéma de Jonzac projette une série de documentaires sur le thème du voyage et des cultures étrangères. Un jeudi par mois, évadez-vous sans prendre l’avion.
Nouvelle Zélande, le joyau des antipodes. Un film de Alain Basset.
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Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 99 45  les-bonimenteurs@orange.fr

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English :

The Jonzac Cinema is screening a series of documentaries on the theme of travel and foreign cultures. One Thursday a month, escape without getting on a plane.
New Zealand, the jewel of the Antipodes. A film by Alain Basset.

L’événement CinéConférence Altaïr – Nouvelle-Zélande Jonzac a été mis à jour le 2026-09-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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