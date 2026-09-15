CinéConférence Altaïr – Rwanda Cinéma Familia de Jonzac Jonzac

Informations pratiques

Jonzac

CinéConférence Altaïr – Rwanda

Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 5.3 – 5.3 – 5.3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Le cinéma de Jonzac projette une série de documentaires sur le thème du voyage et des cultures étrangères. Un jeudi par mois, évadez-vous sans prendre l’avion.

Rwanda, le paradis retrouvé. Un film de Charles Domingue.

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Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 99 45 les-bonimenteurs@orange.fr

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English :

The Jonzac Cinema is screening a series of documentaries on the themes of travel and foreign cultures. One Thursday a month, escape without getting on a plane.

Rwanda: Paradise Regained. A film by Charles Domingue.

L’événement CinéConférence Altaïr – Rwanda Jonzac a été mis à jour le 2026-09-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge