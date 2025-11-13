CinéConférences Altaïr Dans les forêts Cinéma Familia de Jonzac Jonzac

CinéConférences Altaïr Dans les forêts Cinéma Familia de Jonzac Jonzac jeudi 13 novembre 2025.

CinéConférences Altaïr Dans les forêts

Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Le cinéma de Jonzac projette une série de documentaires sur le thème du voyage et des cultures étrangères. Un jeudi par mois, évadez-vous sans prendre l’avion.

Un film de Élise et Louis-Marie Blanchard. De la Bretagne aux Pyrénées.

.

Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 99 45 les-bonimenteurs@orange.fr

English :

The Jonzac cinema screens a series of documentaries on the theme of travel and foreign cultures. One Thursday a month, escape without taking a plane.

A film by Élise and Louis-Marie Blanchard. From Brittany to the Pyrenees.

German :

Das Kino in Jonzac zeigt eine Reihe von Dokumentarfilmen zum Thema Reisen und fremde Kulturen. Einen Donnerstag im Monat: Entfliehen Sie dem Alltag, ohne in ein Flugzeug zu steigen.

Ein Film von Élise und Louis-Marie Blanchard. Von der Bretagne bis zu den Pyrenäen.

Italiano :

Il cinema Jonzac proietta una serie di documentari sul tema del viaggio e delle culture straniere. Un giovedì al mese, fuggire senza prendere l’aereo.

Un film di Élise e Louis-Marie Blanchard. Dalla Bretagna ai Pirenei.

Espanol :

El cine Jonzac proyecta una serie de documentales sobre el tema de los viajes y las culturas extranjeras. Un jueves al mes, evádase sin coger un avión.

Una película de Élise y Louis-Marie Blanchard. De Bretaña a los Pirineos.

L’événement CinéConférences Altaïr Dans les forêts Jonzac a été mis à jour le 2025-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac