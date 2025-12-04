CinéConférences Altaïr Le chemin de Stevenson Cinéma Familia de Jonzac Jonzac

CinéConférences Altaïr Le chemin de Stevenson

Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

2025-12-04

Le cinéma de Jonzac projette une série de documentaires sur le thème du voyage et des cultures étrangères. Un jeudi par mois, évadez-vous sans prendre l’avion.

Sur les pas de Modestine. Un film de Philippe et Maricris Jacq

English :

The Jonzac cinema screens a series of documentaries on the theme of travel and foreign cultures. One Thursday a month, escape without taking a plane.

In the footsteps of Modestine. A film by Philippe and Maricris Jacq

German :

Das Kino in Jonzac zeigt eine Reihe von Dokumentarfilmen zum Thema Reisen und fremde Kulturen. An einem Donnerstag im Monat entfliehen Sie dem Alltag, ohne in ein Flugzeug zu steigen.

Auf den Spuren von Modestine. Ein Film von Philippe und Maricris Jacq

Italiano :

Il cinema Jonzac proietta una serie di documentari sul tema del viaggio e delle culture straniere. Un giovedì al mese, fuga senza prendere l’aereo.

Sulle orme di Modestine. Un film di Philippe e Maricris Jacq

Espanol :

El cine Jonzac proyecta una serie de documentales sobre el tema de los viajes y las culturas extranjeras. Un jueves al mes, evádase sin coger un avión.

Tras las huellas de Modestine. Una película de Philippe y Maricris Jacq

