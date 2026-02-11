CinéConférences Altaïr Villes sacrées Cinéma Familia de Jonzac Jonzac
jeudi 5 mars 2026.
CinéConférences Altaïr Villes sacrées
Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac Charente-Maritime
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-05
2026-03-05
Le cinéma de Jonzac projette une série de documentaires sur le thème du voyage et des cultures étrangères. Un jeudi par mois, évadez-vous sans prendre l’avion.
de Paris à Lhassa en courant, au cœur des religions. Un témoignage de Jamel Balhi
The Jonzac cinema screens a series of documentaries on the theme of travel and foreign cultures. One Thursday a month, escape without taking a plane.
run from Paris to Lhasa, at the heart of religions. An account by Jamel Balhi
