CinéConférences Altaïr Villes sacrées Cinéma Familia de Jonzac Jonzac

CinéConférences Altaïr Villes sacrées

Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac Charente-Maritime

Le cinéma de Jonzac projette une série de documentaires sur le thème du voyage et des cultures étrangères. Un jeudi par mois, évadez-vous sans prendre l’avion.

de Paris à Lhassa en courant, au cœur des religions. Un témoignage de Jamel Balhi

English :

The Jonzac cinema screens a series of documentaries on the theme of travel and foreign cultures. One Thursday a month, escape without taking a plane.

run from Paris to Lhasa, at the heart of religions. An account by Jamel Balhi

