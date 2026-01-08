Cinédoc Demain au boulot Salle polyvalente Loctudy

Cinédoc Demain au boulot

Salle polyvalente Place des Anciens Combattants Loctudy Finistère

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

À Douarnenez, sur la pointe finistérienne, alors que la ville vient de célébrer le centenaire de la grève des sardinières de 1924, les dernières conserveries ont quitté le port pour la zone industrielle. À l’usine Chancerelle, le malgache, le baoulé et le lingala se mêlent aux bâillements et aux accents douarnenistes.

Demain au boulot chemine avec les sardinières d’aujourd’hui dans le monde ouvrier contemporain et dresse le portrait d’une communauté de femmes au travail.

Organisé par l’Amicale Laïque de Loctudy .

Salle polyvalente Place des Anciens Combattants Loctudy 29750 Finistère Bretagne

