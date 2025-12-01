CinéExpo Caravage Cinéma Le Club Barbezieux-Saint-Hilaire

CinéExpo Caravage

Début : 2025-12-01 20:30:00

fin : 2025-12-02

2025-12-01 2025-12-02

Projection au cinéma Le Club, une exposition sur grand écran. Rejoignez-nous pour témoigner de la vie des artistes les plus brillants, complexes et controversés de l’histoire de l’Art Caravage.

Cinéma Le Club 32 boulevard chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 13 34 les-bonimenteurs@orange.fr

English : CinéExpo Caravage

Screening at Le Club cinema, an exhibition on the big screen. Join us to witness the life of one of the most brilliant, complex and controversial artists in art history: Caravaggio.

German : CinéExpo Caravage

Vorführung im Kino Le Club, eine Ausstellung auf großer Leinwand. Begleiten Sie uns, um das Leben der brillantesten, komplexesten und umstrittensten Künstler der Kunstgeschichte zu bezeugen: Caravaggio.

Italiano : CinéExpo Caravage

Proiezione al cinema Le Club, una mostra sul grande schermo. Unisciti a noi per assistere alla vita di uno degli artisti più brillanti, complessi e controversi della storia dell’arte: Caravaggio.

Espanol : CinéExpo Caravage

Proyección en el cine Le Club, una exposición en pantalla grande. Asista con nosotros a la vida de uno de los artistas más brillantes, complejos y controvertidos de la historia del Arte: Caravaggio.

