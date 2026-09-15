CinéExposition – James McNeill Whistler Cinéma Familia de Jonzac Jonzac

Informations pratiques

Jonzac

CinéExposition – James McNeill Whistler

Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 18:00:00

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-10-05 2026-10-06

Le cinéma projette un documentaire présentant une exposition de chefs d’œuvres de peinture des plus grands artistes.

Pionnier de l’art du XIXe siècle, James McNeill Whistler bouleverse les conventions avec son approche audacieuse de « l’art pour l’art ».

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Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 99 45 les-bonimenteurs@orange.fr

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English :

The cinema is screening a documentary featuring an exhibition of masterpieces by the greatest artists.

A pioneer of 19th-century art, James McNeill Whistler challenged conventions with his bold approach to “art for art’s sake.”

L’événement CinéExposition – James McNeill Whistler Jonzac a été mis à jour le 2026-09-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge