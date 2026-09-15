CinéExposition – James McNeill Whistler Cinéma Familia de Jonzac Jonzac
lundi 5 octobre 2026 · Cinéma Familia de Jonzac · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
CinéExposition – James McNeill Whistler
Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 18:00:00
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-10-05 2026-10-06
Le cinéma projette un documentaire présentant une exposition de chefs d’œuvres de peinture des plus grands artistes.
Pionnier de l’art du XIXe siècle, James McNeill Whistler bouleverse les conventions avec son approche audacieuse de « l’art pour l’art ».
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Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 99 45 les-bonimenteurs@orange.fr
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English :
The cinema is screening a documentary featuring an exhibition of masterpieces by the greatest artists.
A pioneer of 19th-century art, James McNeill Whistler challenged conventions with his bold approach to “art for art’s sake.”
L’événement CinéExposition – James McNeill Whistler Jonzac a été mis à jour le 2026-09-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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