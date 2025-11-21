CinéFamille rue Marius Moustier Fuveau

CinéFamille

Vendredi 21 novembre 2025 de 19h à 20h30.

Le vendredi 21/11 à 19h. rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21 20:30:00

Date(s) :

2025-11-21

Le principe est tout simple en famille, à partir de 7/8 ans, venez profiter gratuitement (mais sur inscription) d’un film culte choisi par le conseil municipal des jeunes . Attention places TRÈS limitées.

le Conseil municipal des jeunes a tranché ! La séance du mercredi 22/10 est adaptée aux enfants de 10 ans et plus La Famille Addams vue par les studios MGM



Le Conseil Municipal des Jeunes et le pôle culturel Jean Bonfillon vous invitent à une projection de cinéma familiale!

Ce trimestre deux séances de cinéma seront proposées aux familles par le Conseil municipal des jeunes sur propositions de la bibliothèque municipale en partenariat avec la Bibliothèque Départementale des Bouches-du-Rhône .

rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The principle is quite simple: as a family, from 7/8 years old, come and enjoy a cult film chosen by the municipal youth council, free of charge (but on registration). Places VERY limited.

German :

Das Prinzip ist ganz einfach: Familien ab 7/8 Jahren können kostenlos (aber mit Anmeldung) einen Kultfilm genießen, der vom Jugendstadtrat ausgewählt wurde. Achtung: Die Plätze sind SEHR begrenzt.

Italiano :

L’idea è piuttosto semplice: in famiglia, a partire dai 7/8 anni, venite a godervi un film cult scelto dal consiglio comunale dei giovani, gratuitamente (ma con iscrizione). I posti sono MOLTO limitati.

Espanol :

La idea es bien sencilla: en familia, a partir de 7/8 años, venid a disfrutar de una película de culto elegida por el consejo municipal de la juventud, de forma gratuita (pero previa inscripción). Las plazas son MUY limitadas.

