CinéFamille rue Marius Moustier Fuveau

CinéFamille

Vendredi 6 février 2026 de 19h à 20h30.

Le vendredi 06/02 à 19h. rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06 20:30:00

2026-02-06

Le principe est tout simple en famille, à partir de 7/8 ans, venez profiter gratuitement (mais sur inscription) d’un film culte choisi par le conseil municipal des jeunes . Attention places TRÈS limitées.

Ce trimestre le cinéfamille vous fera danser avec le Conseil Municipal des Jeunes en partenariat avec la bibliothèque municipale!



Le Conseil Municipal des Jeunes et le pôle culturel Jean Bonfillon vous invitent à une projection de cinéma familiale! .

rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

The principle is quite simple: as a family, from 7/8 years old, come and enjoy a cult film chosen by the municipal youth council, free of charge (but on registration). Places VERY limited.

