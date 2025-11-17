Ciné’famille Cinéma Joa Luxeuil-les-Bains
Ciné’famille Cinéma Joa Luxeuil-les-Bains samedi 20 décembre 2025.
Cinéma Joa 16 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Début : 2025-12-20
fin : 2026-01-04
2025-12-20
Pendant les vacances scolaires, 4,5 € par personne (venir en famille) aux séances de 15h30 et 17h, tous les jours sauf le jeudi. .
Cinéma Joa 16 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 90 90
