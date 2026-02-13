Cinéfamille | Olivia, Le Fresnoy,, Tourcoing

Cinéfamille | Olivia Dimanche 22 février, 15h00 Le Fresnoy, Nord

Plein tarif > 6 €

Tarif réduit* > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné** > 4 €

Cinéfamille > 1,80 €

Début : 2026-02-22T15:00:00+01:00 – 2026-02-22T16:15:00+01:00

Fin : 2026-02-22T15:00:00+01:00 – 2026-02-22T16:15:00+01:00

OLIVIA

De Irene Iborra

2025 | Belgique, Chili, Espagne, Suisse | 1h11 | VF

À PARTIR DE 8 ANS

À 12 ans, Olivia va devoir s’habituer à une nouvelle vie plus modeste et veiller seule sur son petit frère Tim. Mais, heureusement, leur rencontre avec des voisins hauts en couleur va transformer leur monde en un vrai film d’aventure !

Les séances Cinéfamille proposent une projection et une animation suivies d’un goûter accessible au tarif de 1,80 €. Ce tarif est soumis à la présentation d’une contremarque, à retirer dans plusieurs médiathèques et centres sociaux de Tourcoing (liste sur notre site internet et à l’accueil) et à présenter à l’accueil du Fresnoy le jour de la séance.

Le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Projection et une animation suivies d’un goûter accessible au tarif de 1,80 €. cinéma jeune public

DR