CINÉFIL : MA FAMILLE DE SAMOURAÏS Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

CINÉFIL : MA FAMILLE DE SAMOURAÏS

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité.

À noter que la séance du mercredi est accompagnée d’un goûter offert, en partenariat avec l’Épicerie Retz’aunée de Saint-Brevin, ce qui induit des gourmandises provenant de nos producteurs locaux !

Sao Paulo, années 1980…

Noboru doit préparer pour l’école un exposé sur ses origines japonaises qu’il a toujours cherché à gommer.

Il doit alors se tourner vers son grand-père grincheux, Hideo, pour apprendre à connaître en profondeur sa famille et l’histoire de son arrivée au Brésil en 1920, alors qu’il était encore un jeune homme.

Ayant toujours voulu éviter d’évoquer son passé et son déracinement, poussé par son épouse, adorable grand-mère, Hideo accepte à contre-cœur de raconter à Noboru son histoire et son installation en Amérique du Sud.

Au fur et à mesure que ce dernier plonge dans le récit de l’exil de ses ancêtres, le jeune écolier se plaira à s’approprier cette culture de l’autre bout du monde et découvrira même l’existence d’un oncle inconnu…



Billetterie en ligne ICI>>> .

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

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L’événement CINÉFIL : MA FAMILLE DE SAMOURAÏS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin