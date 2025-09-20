CINÉFIL MARY ANNING Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 11:15:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20 2025-09-21

La séance adaptée aux cinéfilous confirmés !

Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité.

Synopsis

Dans l’Angleterre du XIXe siècle, Mary est une jeune fille passionnée par les fossiles, qu’elle cherche avec son père sur la plage, pour ensuite les vendre aux touristes.

La mort soudaine du père jette la famille dans le désarroi sans une source financière, ils vont bientôt devoir quitter leur maison et pire encore, pour Mary, sa bien aimée plage aux fossiles.

Mais avant de mourir, son père lui a laissé un mystérieux message qui pourrait l’amener à bouleverser bien de choses… .

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

