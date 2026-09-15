CINÉFILOU : CHIEN BLEU Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

CINÉFILOU : CHIEN BLEU

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 16:15:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-20

Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité.

À noter que la séance du mercredi est accompagnée d’un goûter offert, en partenariat avec l’Épicerie Retz’aunée de Saint-Brevin, ce qui induit des gourmandises provenant de nos producteurs locaux !

Chien bleu et autres belles histoires de l’école des loisirs

Il était une fois une petite oie à la recherche d’une chaussette verte, un ourson qui avait trouvé un bonnet, un étrange chien au pelage bleu, deux voisins lapins fâchés… et une lérote qui rêvait de neige plutôt que d’hiberner.

Ouvrez la malle aux trésors de l’école des loisirs et découvrez Chien Bleu et quatre autres histoires comme vous ne les avez encore jamais vues ni entendues !

Programme :

– La Chaussette verte de Lisette – D’après l’album de Catharina Valckx :

Lors d’une promenade, Lisette trouve une jolie chaussette verte.

Mais elle rencontre en chemin Matou et Matoche, deux affreux chats qui se moquent d’elle parce qu’il lui manque une chaussette.

– Chien bleu – D’après l’album de Nadja :

Charlotte a un ami qui n’est pas comme les autres : un chien au pelage bleu et aux yeux verts brillants comme des pierres précieuses.

Il vient la voir tous les soirs et elle aimerait le garder, mais sa maman s’y oppose.

– Un ours à l’école – D’après l’album de Jean-Luc Englebert :

Le dernier jour d’automne, un petit ours se promène dans la forêt et découvre un joli bonnet coloré.

Il reprend son chemin en sautillant et arrive jusque dans la cour d’une école.

Comme la cloche sonne, une fillette le prend par la main pour entrer en classe…

– La Brouille – D’après l’album de Claude Boujon :

Monsieur Brun, un lapin marron, et Monsieur Grisou, un lapin gris, sont voisins mais ne s’entendent pas bien.

Lorsqu’un renard menace leurs terriers, les deux compères apprennent cependant à cohabiter.

– Clarissa et Septimus – D’après l’album d’Amélie Graux :

Clarissa n’est pas une lérote ordinaire.

Plutôt que de dormir tout l’hiver, elle rêve secrètement de voir la neige, dont lui a tant parlé son ami Septimus.

Un jour, alors que sa famille s’apprête à hiberner, Clarissa parvient à s’éclipser…

Billetterie en ligne ICI>>> .

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement CINÉFILOU : CHIEN BLEU Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin