Cinéfilou Goûter éa Coutances

Cinéfilou Goûter éa

Cinéfilou Goûter éa Coutances jeudi 19 février 2026.

Cinéfilou Goûter éa

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 15:00:00
fin : 2026-02-19

Date(s) :
2026-02-19

Cinéfilou Goûter éa , goûter offert en fin de séances, au cinéma le Long-courT à Coutances.   .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cinéfilou Goûter éa Coutances a été mis à jour le 2026-01-29 par Coutances Tourisme