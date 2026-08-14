Informations pratiques

Agon-Coutainville

Cinéfilou Goûter Gruffalo, de père en fils

2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-30 16:00:00

fin : 2026-12-30

Date(s) :

2026-12-30

Cinéfilou Goûter Gruffalo, de père en fils au cinéma L’Espace à Agon-Coutainville. Dès 3 ans. .

2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 07 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéfilou Goûter Gruffalo, de père en fils

L’événement Cinéfilou Goûter Gruffalo, de père en fils Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme