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AGENDA · Agon-Coutainville

Cinéfilou Goûter Gruffalo, de père en fils Agon-Coutainville

mercredi 30 décembre 2026 · Agon-Coutainville

Cinéfilou Goûter Gruffalo, de père en fils Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
mercredi 30 décembre 2026
Fin
mercredi 30 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
2 Avenue du Président Roosevelt
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Cinéfilou Goûter Gruffalo, de père en fils

2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-30 16:00:00
fin : 2026-12-30

Date(s) :
2026-12-30

Cinéfilou Goûter Gruffalo, de père en fils au cinéma L’Espace à Agon-Coutainville. Dès 3 ans.   .

2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 07 56 

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English : Cinéfilou Goûter Gruffalo, de père en fils

L’événement Cinéfilou Goûter Gruffalo, de père en fils Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme

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