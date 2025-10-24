Cinéfilou Goûter « La Princesse et le rossignol » Cinéma l’Espace Agon-Coutainville

Cinéfilou Goûter « La Princesse et le rossignol » Cinéma l’Espace Agon-Coutainville vendredi 24 octobre 2025.

Cinéfilou Goûter « La Princesse et le rossignol »

Cinéma l’Espace 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 16:00:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Cinéfilou Goûter « La Princesse et le rossignol », dès 3 ans. .

Cinéma l’Espace 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 07 56

English : Cinéfilou Goûter « La Princesse et le rossignol »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinéfilou Goûter « La Princesse et le rossignol » Agon-Coutainville a été mis à jour le 2025-09-16 par Coutances Tourisme