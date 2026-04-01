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Cinéfilou Goûter Les toutes petites créatures 2 Hauteville-sur-Mer

Cinéfilou Goûter Les toutes petites créatures 2 Hauteville-sur-Mer

Cinéfilou Goûter Les toutes petites créatures 2 Hauteville-sur-Mer mercredi 15 avril 2026.

Adresse : 34 Avenue de l'Aumesle

Ville : 50590 Hauteville-sur-Mer

Département : Manche

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Hauteville-sur-Mer

Cinéfilou Goûter Les toutes petites créatures 2

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 16:00:00
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Cinéfilou Goûter Les toutes petites créatures 2 au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.
15 et 18 avril 2026. Dès 3 ans.   .

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22 

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English : Cinéfilou Goûter Les toutes petites créatures 2

L’événement Cinéfilou Goûter Les toutes petites créatures 2 Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-08 par Coutances Tourisme

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