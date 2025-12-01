Cinéfilou Goûter « Premières neiges » Cinéma l’Espace Agon-Coutainville

Cinéfilou Goûter « Premières neiges » Cinéma l’Espace Agon-Coutainville dimanche 28 décembre 2025.

Cinéfilou Goûter « Premières neiges »

Cinéma l’Espace 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 16:00:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Cinéfilou Goûter « Premières neiges », dès 4 ans. .

Cinéma l’Espace 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 07 56

English : Cinéfilou Goûter « Premières neiges »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinéfilou Goûter « Premières neiges » Agon-Coutainville a été mis à jour le 2025-09-16 par Coutances Tourisme