Cinéfilou Goûter Timioche Coutances
Cinéfilou Goûter Timioche Coutances samedi 22 novembre 2025.
Cinéfilou Goûter Timioche
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Cinéfilou Goûter Timioche , goûter offert en fin de séances, au cinéma le Long-courT à Coutances. .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
English : Cinéfilou Goûter Timioche
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cinéfilou Goûter Timioche Coutances a été mis à jour le 2025-10-28 par Coutances Tourisme