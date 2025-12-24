CINÉFILOU LA GRANDE RÊVASION, Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

CINÉFILOU LA GRANDE RÊVASION

Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-01-07 11:15:00

fin : 2026-01-11

2026-01-07 2026-01-11

Une séance adaptée aux jeunes enfants, idéale pour un premier contact avec le cinéma.

Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité.

Synopsis

La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’observa- tion et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran. Ce programme de sept courts-métrages, entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, raconte à hauteur d’enfants leurs premières neiges…

Durée 37mn

English :

A session adapted to young children, ideal for a first contact with cinema.

