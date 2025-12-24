CINÉFILOU LA GRANDE RÊVASION, Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins
CINÉFILOU LA GRANDE RÊVASION
Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-01-07 11:15:00
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-07 2026-01-11
Une séance adaptée aux jeunes enfants, idéale pour un premier contact avec le cinéma.
Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité.
Synopsis
La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’observa- tion et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran. Ce programme de sept courts-métrages, entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, raconte à hauteur d’enfants leurs premières neiges…
Durée 37mn
Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr
English :
A session adapted to young children, ideal for a first contact with cinema.
