CINÉFILOU PREMIÈRES NEIGES

Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-03-25 16:15:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25 2026-03-29

Une séance adaptée aux jeunes enfants, idéale pour un premier contact avec le cinéma.

Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité.

Synopsis

Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’imaginaire et aideront les jeunes spectateurs à trouver la confiance en eux.

Durée 45mn

Ciné-lecture séance ciné-lecture le mercredi 25 mars à 16h15, une lecture + le film en partenariat avec la médiathèque Jules Verne.

Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

English :

A session adapted to young children, ideal for a first contact with cinema.

