CINÉFILOU SENS DESSUS DESSOUS Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité, un goûter offert sur une des séances proposées !

Synopsis

En plein cœur de la nature se trouvent des êtres vivants, qui certes n’ont pas la taille d’un humain, mais qui chacun à leur façon ont un rôle à jouer dans notre écosystème.

Promenons-nous dans les bois et rencontrons au fil de ces quatre histoires des personnages aussi petits que gentils un petit gland qui apprend à marcher grâce à une communauté d’insectes ; une famille de mouches qui doit protéger sa maison, laquelle n’est autre qu’un champignon convoité par un chien et son maître ; des lièvres qui vont sauver leur peau en trompant involontairement un blaireau et enfin une petite chauve-souris curieuse qui découvre le monde (à l’endroit ?) d’une famille de petite souris.

Programme

Touche pas à mon champignon ! d’Ēvalds Lacis (Lettonie, 8′, 2024) Un redoutable ramasseur de champignons et son chien arpentent les bois en quête d’une belle cueillette. Mais une famille de mouches qui a trouvé domicile dans un magnifique cèpe, entend bien, par tous les moyens, protéger sa demeure de la convoitise du cueilleur.

Le Petit gland de Dace Riduze (Lettonie, 10′, 2010) Une petite fille pleine d’imagination construit des personnages à partir des richesses de l’automne. L’un d’entre eux, un petit gland maladroit, tombe accidentellement. Il décide de partir à la découverte du monde qui l’entoure mais il doit d’abord apprendre à marcher. Puis, ayant perdu son chapeau, il part à sa recherche ce qui le conduit dans un village d’insectes dans lequel il ne tarde pas à tout mettre sens dessus dessous…

La Carotte sanglante d’Inese Pavene (Lettonie, 10′, 2024) Un couple de lièvres découvre une belle carotte mais quand il rencontre un blaireau, celui-ci la leur confisque. Affamé, le couple part à la recherche de nourriture quand soudain s’offre à eux une carotte exceptionnelle. Alors qu’ils dégustent ce plat succulent, le blaireau revient mais, en les voyant, il s’enfuit, effrayé au grand étonnement des deux lièvres…

Sens Dessus Dessous de Dace Riduze (Lettonie, 12′, 2023) Andulis, une petite chauve-souris curieuse, se réveille trop tôt et découvre, qu’à l’inverse de ses frères et sœurs, elle adore voler en plein jour. Mais suite à une chute, elle est recueillie par une famille de souris. Elle se lie alors d’amitié avec l’une d’entre elles qui lui ressemble vraiment beaucoup. Mais dans la maison des souris, tout est décidément à l’envers… .

