CINÉFILOU TIMIOCHE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins mercredi 15 octobre 2025.

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-10-15 16:15:00

fin : 2025-10-18

Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité, un goûter offert sur une des séances proposées !

Synopsis

Le petit poisson qui racontait des histoires… Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui ! Jusqu’au jour où une mésaventure lui arrive vraiment…

D’après l’album illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.

Programme

Timioche d’Alex Bain et Andy Martin (Angleterre, 2024, 23′) Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui ! Jusqu’au jour où une mésaventure lui arrive vraiment…

Ummi et Zaki de Daniela Opp (Allemagne, 2024, 4′) Maintenant, nous sommes amies pour la vie dit Zaki l’araignée à Ummi, la petite hippopotame qui vient de la sauver des eaux. Mais Ummi n’est pas sûre qu’elle soit vraiment l’amie dont elle a rêvé…

Petit poisson de Sergei Ryabov (Russie, 2007, 9′) Après s’être fait attraper par un vieux pêcheur, un petit poisson reprend vie grâce à une fillette qui croit en lui.

Le Poisson-ballon de Julia Ocker (Allemagne, 2022, 4′) L’océan est rempli de poissons menaçants et le petit poisson-ballon se gonfle, se gonfle pour paraître plus grand, plus fort et ne pas se laisser intimider.

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

