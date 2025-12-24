CINÉFILOU TOM LE CHAT, Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

CINÉFILOU TOM LE CHAT

Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 16:15:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04 2026-02-08

Une séance adaptée aux jeunes enfants, idéale pour un premier contact avec le cinéma.

Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité.

Synopsis

Tom est un petit chat roux malicieux. Curieux, joyeux… mais aussi un peu têtu. Quand il perd son doudou préféré, c’est la catastrophe. Pas question de rester les pattes croisées il faut le retrouver ! Heureuse- ment, Tom peut toujours compter sur Chat-Souris, sa meilleure amie, pour le suivre dans ses aventures. C’est donc parti pour une folle ex- pédition Mais… où est donc passé ce doudou ?!

Durée 1h02

Billetterie ICI >>> .

Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A session adapted to young children, ideal for a first contact with cinema.

L’événement CINÉFILOU TOM LE CHAT Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Saint Brevin