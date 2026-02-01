Cinéflex sports Château-Renard

Cinéflex sports

Nouvel évènement bimestriel proposé par Le Vox en partenariat avec l’Association des cinémas du Centre.

Pour ce premier évènement, le sport est à l’honneur, avec la diffusion d’Iron Claw, suivie de Karate Kids Legends. Un cocktail est offert.

Retrouvez 5 évènements thématiques tous les deux mois au cinéma Vox !

Au programme des films, des jeux, des ateliers, des goûters, des ateliers de programmation…

À chaque fin de séance, choisissez le prochain film qui sera diffusé.

14h30 IRON CLAW (VF) (film sur une histoire de catcheurs)

Séance suivie d’un atelier de programmation en salle

17H15 KARATE KID LEGENDS (VF)

Séance suivie d’un quiz sur les transformations physiques au cinéma

18h50 COCKTAIL OFFERT .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

English :

A new bimonthly event proposed by Le Vox in partnership with the Association des cinémas du Centre.

For this first event, the spotlight is on sport, with a screening of Iron Claw, followed by Karate Kids Legends. A cocktail reception is offered.

