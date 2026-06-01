CineGlobe 2026, CERN, Meyrin

CineGlobe 2026 5 – 7 juin CERN

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T23:00:00+02:00

CineGlobe 2026 – Transitions

Pour sa 15e édition, CineGlobe explore les transitions énergétiques, écologiques, technologiques et générationnelles.

Créé en 2007 au CERN, CineGlobe est un festival international de films inspirés par la science. Projections, ateliers et expériences immersives : CineGlobe propose un dialogue vivant entre art, sciences, société et éducation.

Cette édition s’inscrit dans la saison culturelle du CERN « Génération Higgs », dédiée à la transmission des savoirs à la génération qui grandit après la découverte du boson de Higgs. Changements d’état, passages, transformations : le thème de CineGlobe 2026 invite à interroger ces zones de bascule – parfois progressives, parfois brutales – où un équilibre se défait et un autre se construit.

La soirée du vendredi 5 juin marque le lancement du festival avec le film d’ouverture « Arco », nominé pour le Meilleur film d’animation aux Oscars 2026 et lauréat du Cristal du Meilleur Long-métrage au Festival International du Film d’Animation d’Annecy 2025.

Les 6 et 7 juin, le festival continue avec une programmation ouverte à toutes et tous – familles, cinéphiles et curieux et curieuses – et une série d’ateliers accessibles à tous les âges.

Au programme : expériences d’optique et de perception, DIY autour des cinémas d’animation (techniques simples et fabrication), ainsi que d’autres formats participatifs pour explorer la science et le cinéma par la pratique.

Durant tout le weekend, CineGlobe propose un parcours entre cinéma, science et création immersive à travers une multitude d’activités différentes :

Compétitions internationales de courts métrages et de projets immersifs en réalité virtuelle

Documentaires scientifiques

Installations immersives et expériences interactives

Ateliers et éducation à l’image pour pour le grand public

Trois soirées mêlant longs-métrages, discussions, performance audiovisuelle et remise de prix

Info pratiques

Dates : 5, 6 et 7 juin 2026

Lieu : Campus du Portail de la science du CERN

Langues : français et anglais

Inscriptions : événement entièrement gratuit, inscription recommandée pour les soirées

Site web du festival : cineglobe.ch

CERN Route de Meyrin 385, 1217 Meyrin Meyrin 01280 http://public.web.cern.ch/public/ [{« type »: « link », « value »: « https://indico.cern.ch/event/1679472/overview »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/organisations-internationales/cern/

Pour sa 15e édition, CineGlobe explore les transitions énergétiques, écologiques, technologiques et générationnelles.

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