Ciné’IN Le chant des forêts Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Ciné’IN Le chant des forêts

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Ces séances ont pour objectif de rendre accessible la pratique du cinéma aux personnes qui en sont privées ou éloignées. Il s’agit d’une séance encadrée par les bénévoles de l’association Lola & Cie, adaptée au mieux pour chaque handicap afin de passer une séance de cinéma conviviale et inclusive.

Ces séances ont pour objectif de rendre accessible la pratique du cinéma aux personnes qui en sont privées ou éloignées. Il s’agit d’une séance encadrée par les bénévoles de l’association Lola & Cie, adaptée au mieux pour chaque handicap afin de passer une séance de cinéma conviviale et inclusive. .

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné’IN Le chant des forêts

The aim of these sessions is to make the cinema accessible to people who are deprived of it or far from it. The sessions are supervised by volunteers from the Lola & Cie association, and are adapted to the needs of each disability, to ensure a convivial and inclusive cinema experience.

L’événement Ciné’IN Le chant des forêts Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Villeneuve Vallée du Lot