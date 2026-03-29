CinéKids : en avril, nouvelle thématique « Frères et Sœurs » Forum des images Paris
CinéKids : en avril, nouvelle thématique « Frères et Sœurs » Forum des images Paris mercredi 1 avril 2026.
Toutes les séances d’avril :
Azur et Asmar
à partir de 6 ans – suivi d’activités surprises
Mercredi 1er avril à 15h
Azur et Asmar sont élevés comme deux frères jusqu’à ce que la vie les sépare brutalement. Devenus grands, ils se retrouvent dans leur quête de la Fée des Djinns. Ils sont maintenant ennemis et doivent affronter tous les dangers et les sortilèges d’un univers de merveilles.
Un film d’une beauté époustouflante, par le réalisateur de Kirikou.
Miraï, ma petite soeur
à partir de 8 ans – suivi d’un débat
Mercredi 8 avril à 15h
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-magique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière-grand-père dans sa trépidante jeunesse, sa petite sœur adolescente. À travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.
Jack et Nancy
à partir de 4 ans
Dimanche 12 avril à 16h
C’est quand le vent se lève que naissent les meilleures histoires ! C’est ainsi que Jack et Nancy s’envolent, accroché·es à un parapluie magique, et qu’Angèle rencontre un minuscule oisillon tombé du ciel lors d’une tempête.
Deux contes pleins de charme et d’humour adaptés des albums de Quentin Blake, où l’on parle d’amitié, de découvertes et de départs… mais aussi du bonheur de rentrer chez soi.
Petite Maman
à partir de 9 ans – suivi d’un débat
Mercredi 15 avril à 15h
Nelly vient de perdre sa grand-mère maternelle. La petite fille doit passer quelques jours dans la maison d’enfance de sa mère le temps que ses parents fassent le tri. Elle est heureuse d’explorer les bois qui environnent la maison. Nelly rencontre une petite fille lors d’une de ses escapades dans les bois, qui construit une cabane. Elle a le même âge qu’elle et s’appelle Marion. C’est sa petite maman.
Les Ours Gloutons
à partir de 3 ans
Dimanche 19 avril à 16h
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques.
Six courts métrages pour les petit·es gourmand·es !
Les 101 Dalmatiens
à partir de 5 ans – suivi d’un débat
Mercredi 22 avril à 15h
Pongo et Perdita, deux magnifiques dalmatiens, ont un beau jour quinze bébés chiens. Leur joie et celle de leurs maîtres, Roger et Anita, serait sans ombre si l’infâme Cruella, ancienne camarade de classe d’Anita, ne convoitait les chiots pour la réalisation d’un manteau de fourrure…
Retrouvez Cruela sur grand écran, l’une des méchantes les plus iconiques de Disney, et une bande-originale jazz inoubliable.
La Chasse à l’ours
à partir de 3 ans
Dimanche 26 avril à 16h
Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides !
Ce ne sont ni l’imagination ni le courage qui manquent aux personnages de ces trois courts métrages !
Dans tes rêves
à partir de 3 ans – suivie d’une activité de création d’affiches
Mercredi 29 avril à 15h
Un frère et une sœur s’aventurent dans le monde follement absurde de leurs rêves pour demander au marchand de sable qui exauce les souhaits de leur donner la famille parfaite.
Un film touchant, sur le thème de la séparation, vu à hauteur d’enfant.
Du printemps jusqu’à l’été, autour de films pleins de tendresse et de joie, les CinéKids s’emparent d’une thématique tout autant quotidienne qu’affectueuse : les sœurs et frères.
Du mercredi 01 avril 2026 au mercredi 29 avril 2026 :
payant
7,50 € tarif plein
6 € tarif réduit
5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité
5 € pour les moins de 14 ans
4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité
Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es
Public tout-petits et enfants.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-04-30T01:59:59+02:00
Date(s) :
Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des HallesParis
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