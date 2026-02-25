Cinékids en mars au Forum des images Forum des images Paris

Les temps modernes

à partir de 8 ans – suivi d’un débat

Mercredi 4 mars à 15h00

Confronté à l’arrivée de la technologie dans son usine, Charlot, ouvrier sur une chaîne de production, déclenche une énorme pagaille !

Un incontournable de l’histoire du cinéma bourré de scènes cultes.

→ réserver vos places

Moi, moche et méchant

à partir de 6 ans – suivi d’un atelier de création d’affiches

Mercredi 11 mars à 15h00

Dans un charmant quartier résidentiel se cache un sinistre personnage : Gru, un méchant vilain, entouré d’une myriade de sous-fifres et armé jusqu’aux dents, qui, à l’insu du voisinage, complote le plus gros casse de tous les temps : voler la lune (Oui, la lune !)… Mais son plan va rencontrer une atroce difficulté : devoir garder trois petites orphelines persuadées d’avoir trouvé un papa !

Un joyeux film qui retourne tous les codes pour rendre les méchant·es bien attachant·es !

→ réserver vos places

Panda petit panda

à partir de 3 ans

Dimanche 15 mars à 16h00

Dans sa maison au cœur d’une forêt de bambous, la petite Mimiko reçoit la visite de Bébé Panda et de Papa Panda. Tous trois deviennent les meilleur·es ami·es du monde et vivent des aventures drôles, insolites et parfois dangereuses…

Réalisés avec la complicité de Hayao Miyazaki, ces courts métrages ont connu une très grande popularité au Japon et sont les prémices du très beau film Mon voisin Totoro.

→ réserver vos places

Raiponce

à partir de 5 ans – suivi d’un débat

Mercredi 18 mars à 15h00

Quand le bandit le plus recherché du royaume, Flynn Rider, se cache dans une mystérieuse tour, il est pris en otage par Raiponce, une jeune fille aux cheveux trèèèès longs. Elle cherche à s’échapper de la tour où elle est enfermée depuis des années, et, avec le voleur, elle se lance dans une aventure pleine d’action, en compagnie du cheval Maximus, d’un caméléon surprotecteur du nom de Pascal, et d’une bande de voyous.

Un Disney survolté, aux gags plus drôles les uns que les autres !

→ réserver vos places

Comme des bêtes

à partir de 5 ans – suivi d’un débat

Mercredi 25 mars à 15h00

Max le jack russel, Duke le terre-neuve, Chloé la chatte d’appartement et tou·tes leurs ami·es s’allient pour déjouer les plans machiavéliques de Pompon le lapin nain.

Un film hilarant sur la vie secrète de nos animaux de compagnie.

→ réserver vos places

Chien Pourri, la vie à Paris !

à partir de 5 ans – suivi d’un débat

Dimanche 29 mars à 16h00

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver ça louche…

Suivez de folles aventures pour redécouvrir la magie de Paris !

→ réserver vos places

Et aussi

Festival Tout-Petits Cinéma 19e édition : les dernières séances !

de 18 mois à 4 ans

Jusqu’au 1er mars !

Depuis 19 ans, le festival Tout-Petits Cinéma, dédié aux enfants de 18 mois à 4 ans, réunit les petit·es et les grand·es curieux·ses de cinéma. Le temps de deux week-ends et un mercredi de fête, le Forum des images se met à hauteur des plus petit·es pour célébrer les toutes premières séances autour de spectacles spécialement adaptés aux plus jeunes, accompagnés en direct par des artistes de talent. Venez partager en famille ces premières expériences de cinéma pleines d’émotions !

→ le programme

Au programme, la thématique Éclats de rire ainsi que la fin du festival Tout-Petits cinéma pour les cinéphiles en herbe !



Rendez-vous les mercredis et dimanches après-midi, pour les enfants de 2 à 9 ans, pour un film suivi d’un débat.

Du dimanche 01 mars 2026 au dimanche 29 mars 2026 :

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-01T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-30T01:59:59+02:00

Date(s) :

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des HallesParis

https://www.forumdesimages.fr/cinekids-eclats-de-rire +33144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://twitter.com/forumdesimages?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Aforumdesimages%7Ctwcon%5Es2



Afficher la carte du lieu Forum des images et trouvez le meilleur itinéraire

