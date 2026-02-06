CINÉLATINO Toulouse

CINÉLATINO

La 38e édition de Cinélatino, Rencontres de Toulouse, festival des cinémas d’Amérique latine est de retour à Toulouse ! Durant 10 jours, vivez au rythme latino avec plus de 100 films et de nombreux échanges avec les cinéastes venus spécialement pour l’occasion !

Compétitions, découvertes, reprises, focus, longs et courts-métrages, fictions, documentaires et sélection spéciale pour le jeune public composent les sections des 130 films au programme.

Cette année, le festival explore la richesse foisonnante du cinéma mexicain à travers un panorama transgénérationnel. À l’honneur Bertha Navarro, productrice emblématique et figure historique du cinéma indépendant, aux côtés des jeunes cinéastes du Colectivo Colmena, collectif audacieux qui réinvente les modes de création et de production. Le parcours exceptionnel de Bertha Navarro traverse plus d’un demi-siècle d’histoire du cinéma, depuis les secousses révolutionnaires de 1968 jusqu’à l’émergence d’œuvres devenues fondatrices. En miroir, le Focus invite à la curiosité et à l’élan collectif, là où s’inventent aujourd’hui de nouvelles façons de faire cinéma. Réduit à dix films cette année, le programme n’en est pas moins exigeant, engagé et profondément signifiant chaque œuvre y trouve toute sa place.

Comme l’an dernier, le village du festival investit la cour de l’ENSAV-CROUS et vous ouvre grand ses portes. Dès le vendredi, place à dix jours d’effervescence et de partage ateliers créatifs, apéros tapas, rencontres inspirantes, librairie vivante et concerts qui viennent rythmer les journées et prolonger les soirées.

Retrouvez la programmation complète sur le site internet du festival. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 32 98 83 contact@cinelatino.fr

The 38th Cinélatino, Rencontres de Toulouse, festival of Latin American cinema, is back in Toulouse! For 10 days, experience the Latino rhythm with over 100 films and numerous exchanges with filmmakers who have come especially for the occasion!

