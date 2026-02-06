CinéLivre

Salle Jacques Brel Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Venez à votre nouveau rendez-vous des vacances scolaires CinéLivre.

14h lecture d’histoires

14h30 séance de cinéma Le secret des Mésanges

16h atelier bruitage

Ventes de pop-corn ou crêpes par l’APE. .

Salle Jacques Brel Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr

L’événement CinéLivre Lalinde a été mis à jour le 2026-02-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides