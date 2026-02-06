CinéLivre Lalinde
Salle Jacques Brel Lalinde Dordogne
Venez à votre nouveau rendez-vous des vacances scolaires CinéLivre.
14h lecture d’histoires
14h30 séance de cinéma Le secret des Mésanges
16h atelier bruitage
Ventes de pop-corn ou crêpes par l’APE. .
Salle Jacques Brel Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr
