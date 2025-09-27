Cinélot à le Bourg « Black Dog » Le Bourg

Cinélot à le Bourg « Black Dog »

Salle des fêtes Le Bourg Lot

Tarif : – – 6 EUR

Tarif adulte

Début : 2025-09-27 20:30:00

2025-09-27

De Hu Guan

Avec Eddie Peng, Liya Tong, Jia Zhangke

Salle des fêtes Le Bourg 46120 Lot Occitanie

English :

By Hu Guan

With Eddie Peng, Liya Tong, Jia Zhangke

German :

Von Hu Guan

Mit Eddie Peng, Liya Tong, Jia Zhangke

Italiano :

Di Hu Guan

Con Eddie Peng, Liya Tong, Jia Zhangke

Espanol :

Por Hu Guan

Con Eddie Peng, Liya Tong, Jia Zhangke

L’événement Cinélot à le Bourg « Black Dog » Le Bourg a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Lacapelle Marival