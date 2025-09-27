Cinélot à le Bourg « Black Dog » Le Bourg
Cinélot à le Bourg « Black Dog » Le Bourg samedi 27 septembre 2025.
Cinélot à le Bourg « Black Dog »
Salle des fêtes Le Bourg Lot
Tarif : – – 6 EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
De Hu Guan
Avec Eddie Peng, Liya Tong, Jia Zhangke
Salle des fêtes Le Bourg 46120 Lot Occitanie
