Cinéma 01 octobre 2025 Journal intime du Liban L’Institut du Monde Arabe Paris France mercredi 1 octobre 2025.

Liban/France/Qatar/Arabie Saoudite, documentaire, 2024, 110’

Image : Jihad Saade, Myriam El Hajj, Mohamed Siam

Son : Jean Guy Véran, Elia El Haddad, Thomas Robert

Montage : Anita Perez

Musique : Marc Codsi

Producteur : Myriam Sassine, Carine Ruszniewski

Synopsis

Maudits sur trois générations ! Dans un pays pris en otage, trois habitants de Beyrouth tentent de survivre : Georges, vétéran hanté par le passé ; Joumana, militante candidate à la députation ; et Perla Joe, artiste engagée. Un récit intime et brûlant d’un pays en perpétuelle quête de liberté.

Biographie

Myriam el Hajj est une réalisatrice et actrice libanaise.

Directrice artistique de la Fondation Liban Cinema de 2015 à 2020, elle enseigne le cinéma à l’Académie libanaise des beaux-arts (ALBA) et fait partie de plusieurs commissions de cinéma, telles que le CNC (Centre national du cinéma français) et le Fonds Image de la Francophonie (OIF).

Myriam est artiste résidente à MacDowell (USA), à la Cité Internationale des arts et aux Récollets (France) et à NIPKOW (Allemagne).

Elle est également membre fondatrice de l’association des réalisatrices arabes, Rawiyat-Sisters in Film.

Son premier film documentaire, Trêve (A Time to Rest), est présenté en première à Visions du Réel à Nyon, avant de faire le tour de nombreux festivals internationaux où il remporte plusieurs prix, dont le Prix Découverte Audiovisuelle de la SCAM.

Son deuxième long métrage Journal intime du Liban est présenté en 2024 à la Berlinale et remporte le grand prix du jury au Champs-Elysées Film Festival.

Le mercredi 01 octobre 2025

de 20h00 à 21h00

gratuit

Sur invitation dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Date(s) : 2025-10-01T20:00:00+02:00_2025-10-01T21:00:00+02:00

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/cinema/journal-intime-du-liban +33140513838