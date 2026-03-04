Cinéma : 1001 Couronnes Pour Ma Tête, Carbon Arc Cinema, Halifax

Cinéma : 1001 Couronnes Pour Ma Tête Vendredi 6 mars, 18h00 Carbon Arc Cinema Comté de Halifax

Entrée payante sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T23:00:00+01:00 – 2026-03-07T01:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T23:00:00+01:00 – 2026-03-07T01:00:00+01:00

À l’occasion de la Journée des droits des femmes, l’Alliance Française à Halifax vous convie le vendredi 6 mars à 18h00 à la projection du long métrage documentaire 1001 Couronnes Pour Ma Tête d’Habibata Ouarmé. Documentaire en français, sous-titré en anglais. Ouverture des portes à 17h30.

Résumé : Chaque tresse, chaque boucle, chaque coiffure est le reflet d’une mémoire collective. 1001 Couronnes vous invite à vivre une expérience où la coiffure devient un moyen d’affirmation de soi et d’identité. En donnant la parole à plusieurs historiennes, sociologues, danseurs, coiffeuses et femmes contemporaines, le film propose une exploration de l’histoire et de l’évolution des coiffures africaines et Afro-descendantes, depuis les civilisations anciennes jusqu’aux expressions contemporaines de la diaspora. Du fléau de l’esclavage à l’émancipation, des luttes pour les droits civils à l’affirmation du mouvement black pride dans la culture populaire actuelle, ces styles capillaires sont le témoignage d’un héritage riche, aux répercussions culturelles, sociales et économiques profondes.

8$ : grand public

5$ : apprenants et membres de l’Alliance

Prix de groupe disponible à partir de 4 places réservées, merci de contacter culture@afhalifax.ca pour obtenir vos places.

La projection sera suivie d’un temps de questions-réponses avec la réalisatrice, Habibata Ouarmé qui nous fera le plaisir de nous rejoindre en ligne !

Inscrivez-vous à l’activité sur le site internet de l’Alliance Française à Halifax.

Carbon Arc Cinema 1747 Summer Street Halifax B3H 3A6 Downtown Halifax Comté de Halifax Nouvelle-Écosse

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie Halifax Cinéma