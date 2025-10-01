Cinéma 13 jours 13 nuits Cussac

Chapiteau de la Fontanelle Cussac Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Synopsis Kaboul, 15 août 2021. Alors que les troupes américaines s’apprêtent à quitter le territoire, les Talibans prennent d’assaut la capitale et s’emparent du pouvoir. Au milieu du chaos, le commandant Mohamed Bida et ses hommes assurent la sécurité de l’ambassade de France, encore ouverte. Pris au piège, le commandant Bida décide de négocier avec les Talibans pour organiser un convoi de la dernière chance. Commence alors une course contre la montre pour fuir l’enfer de Kaboul. .

Chapiteau de la Fontanelle Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 94 35

