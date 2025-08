Cinéma 13 jours, 13 nuits Espace Animation Les Houches

Cinéma 13 jours, 13 nuits Espace Animation Les Houches dimanche 14 septembre 2025.

Cinéma 13 jours, 13 nuits

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 17:30:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon avec Roschdy Zem, Lyna Khoudri, Sidse Babett Knudsen France 2025 Durée 1h52 D’après l’incroyable histoire vraie du Commandant Mohamed Bida (d’après le roman éponyme aux Editions Denoêl)

.

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

English :

« 13 Days, 13 Nights » by Martin Bourboulon with Roschdy Zem, Lyna Khoudri, Sidse Babett Knudsen France 2025 Running time 1:52 Based on the incredible true story of Commandant Mohamed Bida (from the novel of the same name published by Editions Denoêl)

German :

« 13 jours, 13 nuits » von Martin Bourboulon mit Roschdy Zem, Lyna Khoudri, Sidse Babett Knudsen Frankreich 2025 Dauer 1h52 Nach der unglaublichen wahren Geschichte des Kommandanten Mohamed Bida (nach dem gleichnamigen Roman aus dem Verlag Editions Denoêl)

Italiano :

« 13 giorni, 13 notti » di Martin Bourboulon con Roschdy Zem, Lyna Khoudri, Sidse Babett Knudsen Francia 2025 Durata 1 ora e 52 minuti Basato sull’incredibile storia vera del comandante Mohamed Bida (dall’omonimo romanzo pubblicato da Editions Denoêl)

Espanol :

« 13 días, 13 noches » de Martin Bourboulon con Roschdy Zem, Lyna Khoudri, Sidse Babett Knudsen Francia 2025 Duración 1 hora 52 minutos Basada en la increíble historia real del comandante Mohamed Bida (a partir de la novela homónima publicada por Editions Denoêl)

L’événement Cinéma 13 jours, 13 nuits Les Houches a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc