Cinéma 13 JOURS 13 NUITS Saint-Affrique

Cinéma 13 JOURS 13 NUITS

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Samedi 2025-07-16

fin : 2025-07-19

2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-19 2025-07-20 2025-07-21 2025-07-22

Kaboul, 15 août 2021. Alors que les troupes américaines s’apprêtent à quitter le territoire, les Talibans prennent d’assaut la capitale et s’emparent du pouvoir

Au milieu du chaos, des milliers d’afghans tentent de se réfugier dans le dernier lieu encore protégé l’Ambassade de France. Seuls, le commandant Mohamed Bida et ses hommes en assurent la sécurité. Pris au piège, il décide de négocier avec les Talibans pour organiser un convoi de la dernière chance avec l’aide d’Eva, une jeune humanitaire franco-afghane. Commence alors une course contre la montre pour évacuer les réfugiés jusqu’à l’aéroport et fuir l’enfer de Kaboul avant qu’il ne soit trop tard.

D’après l’incroyable histoire vraie du Commandant Mohamed Bida (d’après le roman éponyme aux Editions Denoêl).

De Martin Bourboulon Par Martin Bourboulon, Alexandre Smia

Avec Roschdy Zem, Lyna Khoudri, Sidse Babett Knudsen .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

Kabul, August 15, 2021. As American troops prepare to leave the country, the Taliban storm the capital and seize power

German :

Kabul, 15. August 2021. Während sich die amerikanischen Truppen auf den Abzug vorbereiten, stürmen die Taliban die Hauptstadt und übernehmen die Macht

Italiano :

Kabul, 15 agosto 2021. Mentre le truppe americane si preparano a lasciare il Paese, i Talebani assaltano la capitale e prendono il potere

Espanol :

Kabul, 15 de agosto de 2021. Mientras las tropas estadounidenses se preparan para abandonar el país, los talibanes asaltan la capital y toman el poder

