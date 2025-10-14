Cinéma 13 jours, 13 nuits Saint-Germain-les-Belles
Cinéma 13 jours, 13 nuits Saint-Germain-les-Belles mardi 14 octobre 2025.
Cinéma 13 jours, 13 nuits
Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14
fin : 2025-10-14
Date(s) :
2025-10-14
Ciné Plus Limousin et la municipalité de St Germain les Belles vous proposent le film « 13 jours, 13 nuits » à la salle des fêtes. .
Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 80 09
English : Cinéma 13 jours, 13 nuits
German : Cinéma 13 jours, 13 nuits
Italiano :
Espanol : Cinéma 13 jours, 13 nuits
L’événement Cinéma 13 jours, 13 nuits Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Briance Sud Haute-Vienne