Cinéma 13 jours, 13 nuits Saint-Germain-les-Belles

Cinéma 13 jours, 13 nuits Saint-Germain-les-Belles mardi 14 octobre 2025.

Cinéma 13 jours, 13 nuits

Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

Ciné Plus Limousin et la municipalité de St Germain les Belles vous proposent le film « 13 jours, 13 nuits » à la salle des fêtes. .

Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 80 09

English : Cinéma 13 jours, 13 nuits

German : Cinéma 13 jours, 13 nuits

Italiano :

Espanol : Cinéma 13 jours, 13 nuits

L’événement Cinéma 13 jours, 13 nuits Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Briance Sud Haute-Vienne