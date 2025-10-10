Cinéma « 13 jours 13 nuits » Saint-Laurent-en-Royans

Cinéma « 13 jours 13 nuits » Saint-Laurent-en-Royans vendredi 10 octobre 2025.

Cinéma « 13 jours 13 nuits »

Salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Film « 13 jours 13 nuits »

.

Salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo26@gmail.com

English :

Movie « 13 days 13 nights

German :

Film « 13 Tage 13 Nächte »

Italiano :

Film « 13 giorni 13 notti

Espanol :

Película « 13 días 13 noches

L’événement Cinéma « 13 jours 13 nuits » Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme