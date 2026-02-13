Cinéma : 130 ans de cinéma, L’Acousti’k, Miniac-Morvan

TP = 5 € / TR = 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-21T14:00:00+01:00 – 2026-02-21T16:30:00+01:00
Fin : 2026-02-21T18:00:00+01:00 – 2026-02-21T20:00:00+01:00

La Compagnie Artefakt vous invite à re-découvrir le plaisir d’aller au cinéma …

Programme du samedi 21 février 2026

  • 14h00 – atelier bruitage et doublage
  • 15h00 – L’étroit mousquetaire de Max Linder (1922)
  • 18h00 – Docteur Folamour de Stanley Kubrick (1964)

Tarif

  • après-midi = 4 €
  • soirée = 5 €
  • tarif réduit résident Miniac-Morvan = 4 €

Informations

Compagnie Artefakt
06 09 35 01 11
information@cie-artefakt.com
https://www.cie-artefakt.com/
https://www.facebook.com/CompagnieArtefakt

Compagnie Artefakt cinema culture