Cinéma : 130 ans de cinéma, L’Acousti’k, Miniac-Morvan

Cinéma : 130 ans de cinéma Samedi 21 février, 14h00, 18h00 L’Acousti’k Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-21T14:00:00+01:00 – 2026-02-21T16:30:00+01:00
Fin : 2026-02-21T18:00:00+01:00 – 2026-02-21T20:00:00+01:00
La Compagnie Artefakt vous invite à re-découvrir le plaisir d’aller au cinéma …
Programme du samedi 21 février 2026
- 14h00 – atelier bruitage et doublage
- 15h00 – L’étroit mousquetaire de Max Linder (1922)
- 18h00 – Docteur Folamour de Stanley Kubrick (1964)
Tarif
- après-midi = 4 €
- soirée = 5 €
- tarif réduit résident Miniac-Morvan = 4 €
Informations
Compagnie Artefakt
06 09 35 01 11
information@cie-artefakt.com
https://www.cie-artefakt.com/
https://www.facebook.com/CompagnieArtefakt
Compagnie Artefakt cinema culture